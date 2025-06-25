Блогер Лесли, на которого завели дело за агрессивные пикап-тренинги, находится за границей

Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), в отношении которого в Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по обвинению в склонении к совершению действий сексуального характера, в настоящее время находится за пределами страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В марте автор блога поделился фотографией в запрещенной в РФ социальной сети, отметив свое местоположение в Варшаве, а в феврале — в курортном Куршевеле.

«Кириллов, по предварительным данным, находится за границей», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации ранее заявили о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли.

По версии следствия, блогер склонял своих последователей к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении женщин. Эти действия были зафиксированы на видео, которые были предоставлены девушками, подвергшимися преследованию.

Ранее сообщалось, что Зеленского обвинили в домогательствах в отношении девушек в Москве.