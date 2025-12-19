Блогер рассказал о жизни в чукотском селе, где 200 человек соседствуют с медведями

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в одном из самых удаленных и суровых мест страны — селе Ванкарем, которое расположено на берегу Чукотского моря. Своими впечатлениями он поделился в своем блоге на платформе «Дзен».

Ванкарем — это небольшое поселение, где проживает около 200 человек. Изначально оно было стойбищем охотников на морского зверя. Самыми главными и постоянными соседями местных жителей здесь являются белые медведи.

Как рассказал блогер, люди в Ванкареме давно привыкли к такому соседству и выработали свои правила безопасности. Они стараются не оставлять пищевые отходы и еду на берегу, чтобы не привлекать хищников.

Детей с ранних лет обучают базовым правилам поведения на случай встречи с медведем. Для обитателей села полярные медведи — такая же неотъемлемая часть жизни, как, например, голуби для горожан, только «крупнее и ответственнее».

Во время своего визита Забелину довелось лично столкнуться с хозяином Арктики. Он отметил, что медведь заметил людей задолго до того, как они его увидели, и, не проявляя агрессии, неспешно удалился.

В 1934 году неподалеку от села произошло крушение парохода «Челюскин». Участники экспедиции, «челюскинцы», два месяца провели на дрейфующей льдине, и за их судьбой с волнением следила вся страна, а само село стало одним из пунктов их спасения.

