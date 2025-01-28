Блогер Самойлова пожаловалась, что ее бросила коза

Блогер Светлана Самойлова расстроилась из-за того, что домашняя коза нашла в семье новую хозяйку, переключившись на ее же дочь Лею. Об этом сообщило издание Voice.

У известного блогера Оксаны Самойловой помимо четырех детей есть еще и домашняя питомица, коза Мими. Животное внезапно переключило свое внимание на вторую дочку, девятилетнюю Лею. После того, как знаменитость надолго отлучилась из дома, коза стала считать своей хозяйкой маленькую девочку.

«Мими решила, что Лея хозяйка. Она меня жестко игнорирует и ходит только за Леей», — пожаловалась Самойлова.

В то же время ребенок утверждает, что ничего особенно не делала. Она просто стала для питомицы новой матерью. Блогер добавила, что коза сильно обиделась на нее за длительное отсутствие.

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