Живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий внезапно удалил со всех своих страниц в социальных сетях Telegram и X (бывшая Twitter) более пятисот постов, в которых яростно критиковал ВС РФ и политику России в отношении Украины. На это обратило внимание сетевое издание SOTAvision.

Помимо критики России и российской армии, со стен Шария пропали все посты с негативной оценкой деятельности на посту президента РФ Владимира Путина.

Сам Шарий отказался дать какие-либо комментарии на эту тему, сославшись на занятость.

Украинский блогер Анатолий Шарий покинул родину еще в 2014 году после националистического переворота в Киеве. Сначала он выступал в поддержку действий Москвы на Донбассе. А после начала Россией СВО в 2022 году внезапно «переобулся» и стал подвергать резкой критике как саму спецоперацию, так и курс нынешних российских властей во главе с президентом Владимиром Путиным.

Ранее блогер Шарий сообщил о готовящемся отступлении ВСУ из Курской области.