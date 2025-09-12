Блогер Соболев вызвал скорую помощь после сильного недомогания в ресторане

Известный российский видеоблогер Николай Соболев сообщил в своем телеграм-канале о серьезном пищевом отравлении, из-за которого ему понадобилась экстренная медицинская помощь.

Как уточнил Соболев, инцидент произошел 11 сентября после завтрака в одном из столичных торговых центров. Примерно через два часа после еды он почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Он описал свое состояние как внезапное начало рвоты и повышение температуры тела до 39 градусов к вечеру, что и послужило причиной вызова скорой помощи. По его словам, симптомы не прекращались до пяти утра.

В качестве подтверждения своих слов Соболев опубликовал видеозапись, на которой запечатлен процесс оказания ему медицинской помощи посредством внутривенной инфузии. В заключение блогер добавил, что в настоящее время он находится на стадии восстановления после пережитого отравления.

Ранее сообщалось, что вода из скважины в Екатеринбурге отправила гостей свадьбы в больницу.