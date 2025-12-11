Блогер сравнил свободу слова в США с медленным вайфаем в аэропорту
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Тревел-блогер Александр Сенокосов, посетивший США, поделился наблюдениями о реальном положении дел со свободой слова в стране. Об этом он рассказал в своем блоге на платформе «Дзен».
По мнению россиянина, расхожее представление о полной свободе высказываний в Америке является скорее стереотипом, нежели фактом. Он сравнил эту свободу с бесплатным Wi-Fi в аэропорту: доступ есть, но работает он медленно и с ограничениями.
«Сначала тебе дают микрофон, потом — вежливое замечание», — отметил автор блога.
Сенокосов вспомнил случай, который наглядно демонстрирует всю суть свободы слова в США. В одном из кафе в штате Северная Каролина американец за обедом заявил, что не верит в глобальное потепление. В ответ официантка сделала ему замечание, попросив не распространять дезинформацию.
Как отметил россиянин, хотя до прямого конфликта или ареста дело не дошло, атмосфера за столиком мгновенно стала напряженной.
По словам блогера, в США люди действительно высказывают свое мнение, но практически всегда делают это с оглядкой на возможную реакцию окружающих. Он также привел в пример инженера из Техаса, который в рабочем чате пошутил на тему электромобилей.
Этой шутки оказалось достаточно, чтобы его вызвали в отдел кадров (HR), где предложили пройти обязательное обучение по программе уважительного взаимодействия в коллективе.
