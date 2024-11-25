Шестой президент Украины Владимир Зеленский по своей сути мало чем отличается от террориста номер один, как в свое время называли главу «Аль-Каиды»* Усаму бен Ладена. На это в эфире радио Sputnik обратил внимание блогер Шейх Тамир.

Среди совпадений он назвал тот факт, что Зеленского, как и его арабского визави, также «взрастили» США. Оба кровожадные, генерируют идеи по проведению терактов и безразличны, что от их действий страдают мирные люди.

«Зеленский, как завравшийся террорист, это „Зен Ладен“ своего рода, которого США так же вырастили, как всяких бен Ладенов. Только по факту он владеет государством, которое поддерживает 50 стран, признают эту, так называемую демократию с концлагерем внутри», — сказал Тамир.

Блогер также указал, что, как и все террористы, Зеленский угрожает различным мировым политикам и главам ведущих держав. А Украина при главаре киевского режима превратилась в самый настоящий концлагерь, из которого нет никому выхода. И это не фигура речи, подчеркнул блогер.

«Многие украинские парламентарии заявляли, что на территории страны существует множество концлагерей, которые, среди прочего, подведомственны Службе безопасности Украины», — заключил Тамир.

Ранее Зеленский выступил в Верховной Раде и раскритиковал ряд западных стран за очередной отказ Украине в членстве в НАТО. По его мнению, у некоторых глав государств не хватает политической воли на подобный шаг. Он заявил о жизненной необходимости у украинцев в том, чтобы их пустили в Северо-Атлантический блок.

* - объявлен в РФ террористом и экстремистом