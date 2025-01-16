Блогер травила ребенка ядовитыми препаратами ради подписчиков и пожертвований

В Квинсленде 34-летнюю мать поймали на травле собственной годовалой дочери, страдания которой австралийка записывала на видео ради блога. Об этом со ссылкой на иностранные издания пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

История о материнской жестокости была распространена в ряде зарубежных СМИ, таких как АВС, Daily Mail, The Guardian. Все ссылаются на полицию Квинсленде, которая задержала и арестовала горе-мать.

По версии правоохранителей, женщина, желая увеличить аудиторию видеоблога и получить больше пожертвований, травила родную дочь таблетками. Препараты при этом были опасными, так оказались эквивалентны яду. От них ребенок корчился на видео от боли, что вызывало в некоторых пользователях Сети ужас и жалость. Таким образом автор блога манипулировала публикой, привлекая больше людей и донатов.

Шокирующую историю раскрыли после госпитализации младенца в медучреждение в южном Брисбене. Хотя у годовалой пациентки изначально имелись проблемы со здоровьем, полиция убеждена, что австралийка намеренно травила девочку.

В ближайшие дни женщину осудят по нескольким статьям. Помимо жестокого обращения с ребенком ей вменяют намеренное причинение вреда и мошенничество.

Ранее сообщалось, что малолетнюю дочь Битмамы поселили с ней в одной камере следственного изолятора.