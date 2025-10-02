Блогер в слезах попросил защиты у Кадырова после угроз в Твери
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Российский блогер Марат Клубника (настоящее имя — Марат Мифтахов) опубликовал эмоциональное видеообращение к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash.
По словам блогера, во время работы в Твери он столкнулся с притеснениями со стороны уроженца Чечни, который угрожал захватить его в плен.
Мифтахов объяснил, что сам родом из Татарстана, а в Тверь приехал по делам. Он сообщил, что является единственным кормильцем семьи и зарабатывает на своем блоге, чтобы прокормить мать. Все это блогер рассказывал дрожащим голосом и со слезами на глазах.
«Я из Казани, занимался блогерством, клубнику продавал. За это стал известным блогером. Я очень прошу, помогите мне, пожалуйста», — обратился Мифтахов к главе республики.
При этом детали конфликта блогер не уточнил, но попросил Кадырова разобраться с этой ситуацией и угрозами.
