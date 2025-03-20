В России могут ввести штрафы за оскорбление медработников

Граждан, унижающих честь и достоинство медицинских работников, хотят привлекать к административной ответственности. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 20 марта. Если документ будет принят, то штрафы для граждан составят от 5 до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб, для юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб.

Если медика оскорбили в СМИ или интернете, то штрафы увеличат. Для граждан они будут составлять от 10 до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб., для компаний — от 500 до 700 тыс.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Ногинске пациентка избила фельдшера скорой помощи.