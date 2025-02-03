По словам блогера Стаса Васильева, открытый в Японии зоопарк, где посетители смогут примерить на себя образы животных, необходимо отправить руспропаганду, чтобы она сняла там какой-то фильм, демонстрирующий разложение Запада. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что отличным примером может служить фильм «Свадебная ваза», который в свое время выставлялся как предмет разложения западных стран.

По мнению эксперта, 14 тыс. долларов за костюм – это, получается, еще больше по-капиталистически, то есть в результате движение станет чем-то престижным. Таким образом, следующая «голая вечеринка» уже будет квадроберской вечеринкой.

Ранее в Заксобрании Петербурга рассказали, как дети-квадроберы стаями уходят в леса, едят желуди и мухоморы.