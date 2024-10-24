В Заксобрании Петербурга рассказали, как дети-квадроберы стаями уходят в леса, едят желуди и мухоморы

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга, похоже, всерьез озаботились проблемой детского квадробинга и решили бить во все колокола, чтобы не допустить дальнейшего распространения по России данной молодежной субкультуры, что пришла с Запада.

В частности, накануне проблемы квадроберства в России решил поднять депутат Всеволод Беликов. Выступая на заседании Заксобрания, парламентарий посетовал: уже дошло до того, что якобы дети-квадроберы сбиваются в стаи и ведут самый настоящий образ жизни, уподобляясь животным.

«Дети-квадроберы сбиваются в стаи, уходят в леса, ищут желуди и мухоморы», — посетовал Беликов, его выступление велось в трансляции заседания питерского Заксобрания.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ занимается законопроектом о контроле над квадробингом. Перед этим стало известно, что в Москве женщина привела в кальянную дочь-квадробера на поводке.