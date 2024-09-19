Блогер Васильев оценил введение ограничений для детей в интернете

По словам блогера Стаса Васильева, воспитанием детей должны заниматься все – и школа, и родители, чтобы они понимали, что надо во всем грань знать. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что необходимо ввести свободное распространение информации. И родители должны заниматься и объяснять детям, что и как. А в самой Сети могут заблокировать как несовершеннолетних, так и взрослых людей, потому что там не по паспорту проверяют.

Ранее он пояснил, почему квоты для детей мигрантов в школах породят проблемы.