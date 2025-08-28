Блогер Васильев пояснил необходимость базовой мужской косметики

В современном обществе вопросы мужской гигиены и ухода за собой перестали быть табуированной темой. Известный блогер Стас Васильев — автор популярного канала «Ай, как просто!» в эфире радио Sputnik прямо заявил о необходимости базовой косметики для мужчин, вызвав оживленную дискуссию.

Васильев категоричен в своих оценках: косметология, гели для душа, шампуни и мыло — это не прихоть, а обязательные элементы современной жизни. Он с юмором, но жестко прокомментировал ситуацию: многие мужчины жалуются на отсутствие женского внимания, даже не задумываясь, что причина может быть банальна — пренебрежение элементарной гигиеной.

По его мнению, несмотря на обилие средств и информации, стереотипы о том, что уход за собой — это исключительно «женское» дело, все еще сильны среди части мужского населения. Это создает не только личные трудности в построении отношений, но и социальный диссонанс в эпоху, когда аккуратность и самоуважение становятся нормой для всех. Однако базовый уход является признаком не только чистоплотности, но и уважения к себе и окружающим. Простые гигиенические привычки могут значительно повысить качество жизни и социального взаимодействия, разрушая устаревшие и нелепые предрассудки.

