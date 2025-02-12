Блогер Васильев пояснил, почему нет смысла бороться с англицизмами в русском языке
Блогер Васильев: борьба с англицизмами приведет к остановке развития языка
Фото: [Медиасток.рф]
По словам блогера Стаса Васильева, с англицизмами в русском языке бороться нет необходимости. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что русский язык развивают преимущественно люди, создающие популярную культуру, то есть из мемов.
По мнению эксперта, вести борьбу с англицизмами значит остановить развитие языка, поскольку рэперы, музыканты, коверкающие язык, вынуждены этим заниматься, чтобы не просто переписывать словесные конструкции, которые уже давным-давно были найдены поэтами прошлого, а создавать новое.
Ранее он заявил, что в США не работают ни мигранты, ни гидранты.