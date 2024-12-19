Блогер Васильев пояснил, почему транспорт в Китае является адом

По словам блогера Стаса Васильева, тот факт, что в Китае по-английски кто-то говорит, - это заблуждение, там вообще его никто не знает. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что это значительно снижает комфорт при пользовании транспортом. При этом в метро при каждой пересадке необходимо платить за новые талоны, стоять в очереди.

По мнению эксперта, также в Поднебесной жуткий расизм, в том отношении, что такси для русских не останавливается, поскольку они понимают, что вы русские не смогут с ними объясниться.

Ранее сообщалось, что Китай стал самым дешевым местом для празднования Нового года за границей.