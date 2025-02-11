Блогер Васильев счел необходимым оказывать господдержку видеоиграм с разными сюжетами

По словам блогера Стаса Васильева, видеоигры с государственной поддержкой не должны ограничиваться лишь позитивными сюжетами и темами о русской истории или Великой Отечественной войне. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что государство должно поддерживать разные проекты, даже если в них будет какая-либо критика властей, потому что рассказывать про проблемы – нормальное явление.

По мнению эксперта, существуют студии классные, зарекомендовавшие себя. Им можно выделять деньги. Не надо замыкаться на теме какой-то русскости. Так, проект «Atomic Heart», где СССР показан отнюдь не с позитивной стороны, сделал для отечественной пропаганды гораздо больше, чем все остальные.

Ранее он пояснил, почему компания Apple является самой богатой компанией в мире.