Блогер Васильев считает, что Дуров может совершить экстравагантную выходку

Российского программиста и бизнесмена Павла Дурова поместили под судебный надзор во Франции с запретом покидать территорию страны. По словам блогера Стаса Васильева, выпущенный из-под стражи основатель мессенджера Telegram может совершить некоторую экстравагантную выходку. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что нельзя исключать высокое мнение Дурова о себе и то, что он считает себя сверхчеловеком.

По мнению эксперта, принципиальная либертарианская позиция может сыграть с Дуровым злую шутку. Так, он может на частном джете покинуть территорию Франции.

Ранее политолог Анна Косарева также заявила, что Дуров поплатился свободой за свою «неуязвимость».