Блогер Васильев: не следует забывать о создании алгоритма Telegram Николаем Дуровым

По словам блогера Стаса Васильева, на примере создавших соцсети «ВКонтакте» и Telegram братьев Павла и Николая Дуровых можно провести аналогию с местом и значением России в мировом производстве и экономике. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что Николай Дуров всегда стоял под номером два в плане создания соцсетей после своего брата Павла. Именно поэтому его имя всегда забывается. Тем не менее, в отличие от брата-гуманитария, Николай является ученым-математиком.

По мнению блогера, Павел же проявил себя как отличный пиарщик и медийщик, а его брат — как гениальный программист. И теперь один брат забывает родину, уезжает куда-то далеко, а другой остается жить в родной стране и занимается физикой и математикой.

Он отметил, что в этом отношении можно провести аналогию и с самой Россией. Так, для мира Россия никто, все наиболее плохое, однако без российских ресурсов Запад становится никем. Таким образом, внешняя «ущербность» России на самом деле намного влиятельнее в плане именно ресурсов, что бы там ни вещали на Западе.

Ранее французский политолог Лоран Озон заявил, что арест Дурова ознаменовал начало конца свободного интернета.