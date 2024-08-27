Французский политолог: арест Дурова ознаменовал начало конца свободного интернета

Французский политолог Лоран Озон сделал ряд заявлений в связи с заключением под стражу популярного программиста Павла Дурова. Озон сделал акцент на том, что последние события свидетельствуют о начале конца свободного интернета. Об этом во вторник, 27 августа, он сообщил журналистам РИА Новости.

Мужчина посчитал важным то, что основателя мессенджера Telegram арестовали именно в Европе, а не в России. По его словам, это задержание констатирует западное лицемерие.

«Западная система, называющая себя сообществом свобод и ценностей, в реальности все больше функционирует как государство, которое ведет единую пропаганду», — добавил Озон.

Политолог заявил, что теперь всех владельцев соцсетей можно разделить на тех, кто сотрудничает с властями и кто противоборствует им. В пример он привел Марка Цукерберга, который никогда не имел проблем с законом, потому что «допускал политическую и идеологическую цензуру».

Ранее сообщалось о том, что Цукерберг признался в том, что его интернет-платформы контролировало правительство США.