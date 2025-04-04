Блогер Влад Бумага отказался от доли в пиццерии из-за многомиллионных убытков

Популярный блогер Влад Бумага содержал в Москве компанию, занимающуюся пиццей, вместе с известным ресторатором Антоном Пинским. После двух лет работы общепита блогер предпочел избавиться от своей доли из-за значительных убытков. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Двое компаньонов открыли ООО «Пицца-плюс» в Москве. Эта организация должна была заниматься в основном доставкой пиццы многомиллионной аудитории блогера. Ресторатор Пинский брал на себя техническую часть дела. Также были открыты кафе в российской столице. Открытие состоялось в июне 2023 года. Прошло менее двух лет, и оказалось, что заведение полностью убыточное. Чистый убыток составил 26,3 млн руб. Еще 500 тыс. руб. бизнесмены задолжали налоговой. Это резко перечеркнуло все планы владельцев фирмы.

«У Пинского и Бумаги были амбиции захватить пиццерынок по всей стране, но не пошло», — указал микроблог.

В результате блогер Бумага предпочел выйти из бизнеса, отказавшись от своей доли в 50% активов. Он оставил своему компаньону сомнительное право нести все убытки в одиночку.

Ранее сообщалось о планах Бумаги обанкротить еще одну свою компанию, которая занималась производством снеков. К ООО «Бумажная бумага» поданы многочисленные судебные иски, связанные с контрактами на поставку компонентов для снеков и упаковки. В итоге блогер предпочел провести банкротство предприятия.