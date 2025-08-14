Блогера Илью Варламова приговорили к восьми годам колонии заочно

Московский Мещанский районный суд вынес заочный приговор блогеру Илье Варламову*, назначив ему восемь лет лишения свободы в колонии по обвинению в распространении фейковой информации о российской армии. Об этом сообщил ТАСС.

Помимо тюремного срока, суд обязал Варламова выплатить штраф в размере 99 млн руб. Ему также запрещено администрировать веб-сайты в течение четырех лет. Во время прений сторон государственный обвинитель ходатайствовал о назначении Варламову аналогичного наказания.

Блогер был заочно осужден по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ) и по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством для иностранных агентов).

Ранее сообщалось, что Московский суд арестовал счета блогера Варламова.

*признан в России иностранным агентом.