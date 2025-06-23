Блогера Коэна привлекли к ответственности за мерч с насмешками над убитой им девушкой

Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал блогера Виктора Коэна на 60 тыс. руб. за создание и распространение мерча, содержащего насмешки над убитой им в 2011 году девушкой, пишет SHOT.

Коэн, отбывавший наказание в виде 10 лет лишения свободы за убийство своей 26-летней подруги Галины Колядзинской, начал зарабатывать на продаже мерча с отсылками к преступлению.

На футболках блогера было нанесено изображение мясорубки с подписью «Мясорубка правосудия», отсылающее к деталям преступления. По данным следствия, мужчина с помощью бытовой машины избавлялся от своей жертвы.

Следственный комитет России (СКР) начал проверку, рассматривая действия Коэна на предмет состава преступления по ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти, вражды или унижение человеческого достоинства.

Коэн был задержан в июле 2014 года во Владивостоке по подозрению в убийстве Колядзинской. В августе 2015 года Ленинский районный суд города приговорил его к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Однако после подачи апелляции приговор был отменен.

В июне 2016-го Коэн был признан виновным вновь и получил наказание в виде 9 лет и 9 месяцев тюремного заключения. В ноябре того же года Приморский краевой суд оставил решение без изменений.

Колядзинская, которой на момент исчезновения было 26 лет, пропала без вести в ноябре 2011 года. По версии следствия, после очередной ссоры с женщиной Коэн убил ее, расчленил тело и вывез части останков в лес, где сжег их.

Ранее стало известно, что дочь Валерия Меладзе Арина насобирала 144 штрафа на своем Mercedes-Benz.