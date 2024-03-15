Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов

Известного российского видеоблогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов Минюста РФ. Совсем недавно ему пришлось закрыть один из своих проектов.

Министерство юстиции России больше не видит признаков «иноагентской» деятельности со стороны Соболева. По этой причине в ведомстве лишили блогера соответствующего статуса.

Теперь есть основания полагать, что видеоблогер снова откроет свой YouTube-канал. Ведущий закрывал его после принятия в России закона о запрете на рекламу у иноагентов.

Николай Соболев прославился благодаря своей харизме и ролика на актуальные общественно-политические темы. Он освещал новости в своем формате, а также основал ряд известных каналов на видеохостинге.

Отметим, что помимо Николая Соболева список иноагентов «покинул» и журналист Денис Константинов.

Пополнил Минюст России реестр лиц-иноагентов Семеном Трескуновым, режиссером Романом Либеровым, экономистом Игорем Липсицем, и еще рядом журналистов и правозащитников.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе неизвестные напали с молотком на известного оппозиционера.