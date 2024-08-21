Блогера Поднебесного отправили в СИЗО в Петербурге по делу о педофилии

Смольнинский районный суд заключил под стражу блогера Алексея Поднебесного, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста.

Сообщается, что 2 августа фигурант совершил в отношении 15-летней потерпевшей развратные действия без применения насилия в баре Fish Fabrique, а на следующий день вступил с ней в половую связь.

Поднебесный свою вину признал. Его защита просила домашний арест, но суд удовлетворил ходатайство следствия.

46-летний нижегородский блогер Алексей Поднебесный называет себя общественным деятелем, «преследуемым по политическим и идеологическим мотивам».

Ранее адвокат Светлана Тарнопольская допустила, что суд может встать на сторону блогера Елены Блиновской, обвиняемой в сокрытии налогов.