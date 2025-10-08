Блогера Сюткина обвинили в распространении фейков о российской армии
В отношении блогера Павла Сюткина завели дело о распространении фейков о ВС РФ
В отношении блогера Павла Сюткина заведено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
По версии следствия, подозреваемый публиковал в своем телеграм-канале недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих в отношении гражданского населения Украины.
В настоящее время Сюткин доставлен в главное управление Следственного комитета России (СКР) в Москве для проведения неотложных следственных действий.
После этого блогеру официально предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
