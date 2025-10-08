Блогера Сюткина обвинили в распространении фейков о российской армии

В отношении блогера Павла Сюткина заведено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По версии следствия, подозреваемый публиковал в своем телеграм-канале недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих в отношении гражданского населения Украины.

В настоящее время Сюткин доставлен в главное управление Следственного комитета России (СКР) в Москве для проведения неотложных следственных действий.

После этого блогеру официально предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что ФСБ поймала подрывника машины военного в Подмосковье.