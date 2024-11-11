Блогерши из Владимирской области сняли скандальное видео у «Крокус Сити Холла»

Авторами скандального видео у сгоревшего здания «Крокус Сити холла» являются треш-блогерши из Владимирской области.

Как сообщает «РГ», первоисточником видео, на котором две девушки глумятся над жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» является телеграм-канал.

Посетители канала сообщили, что его ведут две девушки — Злата и Виктория. Одна из них проживает в городе Струнино.

Ролик, записанный в Красногорске, шокировал подписчиков. Но блогерши в ответ только писали хамские комментарии.

Одна из них написала, что у нее «нет чувства скорби».

Видео завирусился в Сети и привлек внимание Следственного комитета РФ. Блогерши поспешили удалить канал, но пользователи успели сделать скриншоты и видео и распространить информацию в интернете.

По факту оправдания терроризма в скандальном видео ГСУ СК Московской области проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось о том, что телефоны соучастников теракта в «Крокусе» помогли установить важные данные.