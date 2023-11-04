Блогеру-миллионнику Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве

Блогер Аяз Шабутдинов из ранга подозреваемых стал обвиняемым по возбужденному ранее в отношение него деле о мошенничестве. Как сообщил СМИ адвокат Никита Апаликов, его подзащитный задержан до решения суда по мере пресечения.

Апаликов пояснил, что заседание в Таганском суде Москвы по избранию Шабутдинову меры пресечения назначено на 4 ноября.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество), он задержан до избрания судом меры пресечения», — цитирует ТАСС Апаликова.

Напомним, Шабутдинова подозревают в мошенничестве через продажи образовательных курсов. Прилетев в Россию из-за границы, он сразу поехал не домой, а в съемную квартиру. Именно там блогер и был задержан сотрудниками полиции.

Ранее бизнесмен из Свердловской подал в суд на блогера из-за 1,5 млн рублей. Мужчина несколько раз вкладывался в бизнесы Шабутдинова, а позже – решил инвестировать средства в один из его проектов в Екатеринбурге. СМИ сообщали, что бизнесмен перевел миллион рублей на счет жены местного предпринимателя. Итогом такой сделки должны были стать заработанные семь миллионов рублей, однако их мужчина так и не увидел.

На данный момент у Шабутдинова насчитывается 1,9 млн подписчиков в соцсети. Реклама с курсами регулярно попадается пользователям такой соцсети как «Вконтакте». 3 ноября Шабутдинов запланировал очередной старт своего курса.