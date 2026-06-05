Блохастая ОПГ: бездомные псы разрывают автомобили во дворах
VSE42.Ru: псы разодрали автомобиль в одном из дворов Кемерова
В Кемерове бездомные собаки устроили настоящий погром во дворе. Уличная камера засняла, как бродяги буквально разбирают припаркованную машину: оторвали номерные знаки и серьезно повредили бампер. Пользователи соцсетей прозвали стаю блохастой ОПГ «Шерстяные», передает VSE42.Ru.
В пятницу в одном из пабликов опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, снятую в Ленинском районе. На кадрах видно, как несколько собак атакуют легковушку. Автор публикации заявил: «Если бы не видео, не поверили бы, что это "нелюди"». Вероятная причина — псы пытались достать из машины кошку, которая там спряталась.
Один из комментаторов узнал в ролике знакомых животных: он уже видел этих собак на Комсомольском проспекте у ТРЦ «Променад-2» и на Ленинградском. По его словам, псы чистые и на людей не бросаются.
Несколько дней назад в том же районе собаки уже нападали на припаркованные автомобили. Автор паблика дал вредителям прозвище ОПГ «Шерстяные». Жители предупреждают друг друга и просят принять меры.
Ранее сообщалось, что новый способ знакомств с помощью чужих собак придумала жительница Наро-Фоминска.