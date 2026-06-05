Блохастая ОПГ: бездомные псы разрывают автомобили во дворах

В пятницу в одном из пабликов опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, снятую в Ленинском районе. На кадрах видно, как несколько собак атакуют легковушку. Автор публикации заявил: «Если бы не видео, не поверили бы, что это "нелюди"». Вероятная причина — псы пытались достать из машины кошку, которая там спряталась.

Один из комментаторов узнал в ролике знакомых животных: он уже видел этих собак на Комсомольском проспекте у ТРЦ «Променад-2» и на Ленинградском. По его словам, псы чистые и на людей не бросаются.

Несколько дней назад в том же районе собаки уже нападали на припаркованные автомобили. Автор паблика дал вредителям прозвище ОПГ «Шерстяные». Жители предупреждают друг друга и просят принять меры.

Ранее сообщалось, что новый способ знакомств с помощью чужих собак придумала жительница Наро-Фоминска.