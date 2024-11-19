Bloomberg: Минюст США хочет принудить Google продать браузер Chrome

Ведомственные высокопоставленные лица антимонопольного управления Министерства юстиции США планируют обратиться в суд с просьбой о принуждении Google к продаже своего браузера Chrome, как сообщило агентство Bloomberg. По информации источников, обращение к судье Амиту Мехте, который в августе признал компанию монополистом, будет сделано 20 ноября.

Согласно данным собеседников агентства, американские власти настаивают на продаже браузера, поскольку он выступает «основной точкой доступа», через которую многие пользователи обращаются к поисковой системе Google.

В сообщении говорится, что правительство может принять решение о продаже позже, если возникнет возможность создания более конкурентного рынка при помощи других шагов, таких как прекращение выплат Apple, Samsung и другим производителям за то, чтобы Google становился поисковой системой по умолчанию на их устройствах и в браузерах.

Согласно данным StatCounter, доля браузера Chrome на рынке США составляет примерно 61%, Safari — 18%, Edge — 5%, а Firefox — 3%.

Ранее компания Google анонсировала внедрение функции Shielded Email в почтовом сервисе Gmail, направленной на защиту пользователей от нежелательных писем.