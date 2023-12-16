Bloomberg: Путин смеется над Зеленским из-за сокращения помощи Запада

Отстранение Запада от Украины, вызванное неудачным контрнаступлением, стало объектом насмешек для российского президента Владимира Путина. Как пишет агентство Bloomberg, в ходе недавней пресс-конференции, президент РФ, по сути, высмеял сокращению помощи Киеву со стороны западных партнеров Украины.

Отвечая на вопросы журналистов Путин в шутливой форме заметил, что от широко анонсированной еще год назад Западом грандиозной помощи Украине осталось лишь одно название.

«Путин насмехается над президентом Украины Владимиром Зеленским, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — приводится в материале агентства.

Там добавили, что сокращение военной помощи стали для Киева настоящими ударами поддых, что ему сделали Вашингтон и Брюссель. Сокращение финансирования ставит президента Украины в уязвимое положение.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.