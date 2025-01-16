Bloomberg назвал новые условия России для переговоров с Украиной

Россия якобы выдвинула новые условия для переговоров с Украиной. Глава государства Владимир Путин собирается потребовать от оппонента никогда не вступать в НАТО и ограничить военный потенциал. Кроме этого, Москва хочет контролировать 20% бывших территорий Украины, сообщил РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника, Россия не выступает против поставки на Украину оружия от отдельных членов НАТО, но оно не должно использоваться для атак против Москвы или для возвращения утраченных Киевом территорий.

Кроме этого, Кремль хочет сохранить контроль минимум над 20% территорий. Среди них: Крым, Севастополь, Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР. При этом Россия готова пойти на обмен территориями.

Ранее сообщалось, что Москве и Киеву удалось выйти на переговоры об ядерных объектах. Встречи проходят в Катаре. Там стороны обсуждают меры по защите ядерных объектов от возможных ударов в условиях продолжающегося конфликта.