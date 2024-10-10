Bloomberg: США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области в месяцы

Украина строит планы на будущее и определяет, как страна будет обороняться в предстоящую зиму. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на иностранное издание.

Согласно прогнозам из США, украинские войска могут удерживать контроль над территориями Курской области в течение нескольких месяцев, если не дольше.

Это связано с тем, что ВСУ наладили более стабильное снабжение артиллерийскими боеприпасами после периода их острой нехватки. В этом активно помогают западные страны-союзницы (США, Франция и Чехия).

Ранее советник Зеленского опроверг сообщения о готовности Киева прекратить огонь.