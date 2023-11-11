Bloomberg: у США остался всего миллиард долларов на помощь Украине

Конгресс США продолжает медлить и к настоящему времени не принял никаких документов о дальнейшей финансовой помощи Украине. Как передает Bloomberg, на это есть вполне веские основания.

По данным новостного агентства, у США для военной помощи Киеву в его вооруженном противостоянии с Москвой в наличии есть всего один миллиард долларов.

«У Пентагона остался всего один миллиард долларов для пополнения запасов оружия у ВСУ», - сообщает Bloomberg.

Агентство резюмирует, именно из-за указанной проблемы Вашингтон, собственно, и начал существенно урезать поток военной и финансовой помощи киевскому режиму.

Ранее сообщалось, что Германия и ряд стран ЕС выступают против выделения Киеву 20 млрд евро.