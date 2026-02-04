Блудные лоси в поисках соли: в Балашихе поймали сохатую беглянку, удивившую жителей

Очередное появление дикого животного в городской черте зафиксировано в подмосковной Балашихе. На этот раз на автобусной остановке на Щелковском шоссе была замечена лосиха, которую специалисты национального парка «Лосиный остров» опознали как местную жительницу по кличке Лукерья. Сотрудники нацпарка оперативно прибыли на место и сопроводили животное обратно в лесную зону, пишет REGIONS .

По мнению лесничих, причиной выхода лосихи к людям стали длительные морозы и поиск минеральных веществ. Животных часто привлекает натрий, необходимый для их организма, а противогололедные смеси, рассыпанные на дорогах и тротуарах, становятся легкодоступным, но опасным источником.

«Это лосиха Лукерья. Скорее всего, длительные морозы вынудили ее выйти к дороге за солью, которая может содержаться в реагентах», — прокомментировали в пресс-службе «Лосиного острова».

Для того чтобы Лукерья не совершала рискованные вылазки к трассам, специалисты приняли решение организовать для нее дополнительную подкормку в привычной среде обитания.

«Принято решение об организации дополнительной кормушки в Алексеевском лесопарке рядом с лежкой животного, где будет размещен корм для Лукерьи и соль. Мы будем следить за ее перемещением», — рассказали специалисты.

Отмечается, что Лукерья — животное спокойное и давно адаптировавшееся к соседству с человеком, не проявляющее агрессии. Однако это не отменяет необходимости соблюдения базовых правил безопасности. Специалисты в очередной раз призвали жителей не приближаться к диким животным, не пытаться их кормить или контактировать с ними. Водителям также рекомендовали быть внимательнее на дорогах, особенно вблизи лесных массивов, чтобы избежать внезапного выхода животных на проезжую часть.

Национальный парк «Лосиный остров» напоминает, что обо всех случаях появления диких животных в городской черте необходимо немедленно сообщать по номеру 112 или напрямую в дирекцию парка по телефону +7(495)323-88-85. Своевременный звонок позволяет специалистам быстро отреагировать и безопасно для всех сторон вернуть лесных обитателей в их естественную среду.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье все чаще встречают лосей в автобусах и жилых дворах.