«Лоси, передаем за проезд!»: в Балашихе сохатые пытаются штурмовать автобусы и подъезды

Необычные происшествия потрясли подмосковную Балашиху на этой неделе. Как пишет REGIONS , в течение двух дней — 3 и 4 февраля — жители несколько раз становились свидетелями визитов диких лосей в жилые кварталы. Животные не только бродили среди припаркованных автомобилей, но и проявляли интерес к человеческому жилью и транспорту, едва не став пассажирами городского автобуса.

Первая встреча произошла вечером во вторник во дворе одного из многоквартирных домов. Сохатый, вышедший из прилегающего лесного массива, сначала исследовал территорию, а затем последовал за людьми и попытался проникнуть в подъезд.

«У нас Лосиный остров рядом. Мы уже привыкли, что иногда лоси где-то рядом гуляют. Но чтобы в подъезд так ломился — я первый раз вижу», — рассказала REGIONS местная жительница Алена.

Горожане проявили выдержку, не впустив животное и дождавшись, когда оно само удалится.

На следующее утро еще один лось устроил импровизированную «засаду» на автобусной остановке на Щелковском шоссе. Ожидающим транспорта пришлось держаться на почтительном расстоянии. Когда подъехал автобус, животное, почуяв поток теплого воздуха, сделало попытку зайти внутрь. Бдительность водителя, вовремя закрывшего двери, предотвратила нестандартную ситуацию. Лось провел на остановке несколько часов, после чего скрылся в лесополосе.

Биологи связывают такое поведение диких животных с двумя ключевыми факторами. По словам специалиста Павла Глазкова, лосей в город тянет острая физиологическая потребность в натрии.

«У лосей есть физиологическая потребность в натрии, который содержится в поваренной соли. Они слизывают еe с дорог и у входных групп зданий. Соль нужна лосям, потому что натрий — ключевой элемент для поддержания тонуса мышц и выносливости этого крупного животного. Без него лось становится вялым», — сказал REGIONS Глазков.

Противогололедные реагенты, разбросанные по улицам, становятся для них легкодоступным, но опасным «лакомством», так как помимо соли содержат вредные химические вещества.

Второй причиной является пищевой стресс из-за морозов и глубокого снега, который затрудняет добычу привычного корма в лесу. Как отметил ветеринарный врач Михаил Шеляков, животных также могут привлекать городские помойки в поисках пропитания. Ночное время для своих вылазок лоси выбирают не случайно — в темноте на улицах меньше шума и людей.

Специалисты единодушно предупреждают об опасности, которую таят такие встречи. Несмотря на спокойный нрав, лось — мощное дикое животное, способное нанести смертельные травмы. Если лось решил атаковать, то шансов спастись практически нет. Категорически запрещается приближаться к животному, кормить его, делать резкие движения или пытаться прогнать громкими криками. Особенно опасно оказаться рядом с самкой, защищающей детенышей.

Оптимальный алгоритм действий при обнаружении лося в черте города — немедленно сообщить в местную администрацию или экстренные службы. Животное могут аккуратно выдворить в сторону леса или, если оно зашло слишком далеко в город, усыпить с помощью дротика со снотворным и вывезти в безопасное место.

