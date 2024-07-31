BMC Nutrition Journal связал пропуск завтрака с развитием психических отклонений

Английские и американские ученые провели исследование и выяснили, что пропуск завтрака может привести к развитию проблем с психикой. Особенно это касается детей, отмечает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на BMC Nutrition Journal.

Дети, которые регулярно завтракают, больше довольны жизнью, чем пропускающие первый прием пищи. К таким выводам пришли ученые, проведя исследование со 150 тысячами добровольцами от 10 до 17 лет.

Выяснилось, что самыми удовлетворенными жизнью были завтракающие жители Португалии. Самые «несчастные» — из Румынии. По словам ученых, последним следует ввести в привычку завтракать, иначе произойдет накопительный эффект, приводящий к психическим нарушениям. Часто на фоне недовольства жизнью у детей хуже развиваются социальные навыки, они испытывают проблемы с адаптацией во взрослой жизни.

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