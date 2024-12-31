BMW и Mercedes протаранили друг друга на северо-западе Москвы, есть пострадавшие

В районе улицы Маршала Василевского на северо-западе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок BMW и Mercedes, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Инцидент случился поздно вечером в минувший вторник, 30 декабря.

«Четыре человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух иномарок», — сообщил источник РЕН ТВ.

Телеканал также выложил в соцсетях видео с места происшествия. На кадрах видно, что у обеих иномарок повреждены капоты и переднее колесо у одной из них. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Пострадавшими занимаются медики.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и пятеро, среди которых дети, пострадали в ДТП с автобусом под Самарой.