Один погиб и пятеро, среди которых дети, пострадали в ДТП с автобусом под Самарой

На дороге М5-Урал в Самарской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. По информации, полученной от МЧС по региону, 30 декабря в результате аварии один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

На 1144 километре трассы М-5 «Урал», в районе посёлка Пригорки, произошло столкновение между автомобилем Лада Веста и автобусом «Ютонг», который следовал по маршруту Пермь — Самара.

Согласно полученной предварительной информации, в результате аварии погибла женщина в возрасте 47 лет. Также были госпитализированы двое мужчин и три девочки 15, 14 и 13 лет соответственно.

«На момент ДТП в автобусе находились 42 человека», — уточнили в пресс-службе МЧС.

Прокуратура Исаклинского района инициировала проверку соблюдения норм федерального законодательства в отношении содержания дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

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