Бобры за два дня сэкономили десятки миллионов чешскому правительству

Чешские власти несколько лет планировали построить плотины в ландшафтном парке Брды. В итоге за них все решили бобры, которые самостоятельно выстроили плотину и перегородили реку в самом удобном для этого месте. Об этом сообщил портал money.pl.

Проект по восстановлению реки Клабава был запущен еще семь лет назад. Различные чешские ведомства никак не могли договориться между собой и согласовать все необходимые шаги. В итоге людей опередили бобры, которые самостоятельно построили сразу несколько плотин и запрудили реку. Зоологи отмечают, что животные перегородили течение в самых удобных для этого местах. При этом власти сэкономили порядка 30 млн, что в пересчете на российский курс составляет 121 млн руб.

Отмечается, что запруда кое-где отрицательно повлияла на ландшафт. В одном месте под воду ушел участок железной дороги, а в другом разлив реки скрыл под собой земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее сообщалось, что в Польше принято решение бороться с деятельностью бобров на федеральном уровне. Власти хотят оградить дамбы в стране от воздействия этих животных, чтобы защитить населенные пункты от затопления водой. По утверждению властей, временами бобры становятся причинами наводнений на польской территории.