Бочкарев заявил, что в Москве на месте снесенных домов возводится более сотни новостроек

Как пишет издание «Утро.ру» , более 60 000 жителей столицы смогут в ближайшее время переехать в новое жилье.

Согласно заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, сейчас в городе на месте снесенных ветхих домов возводятся новые, более современные многоэтажки. В настоящее время на таких площадках строятся свыше сотни домов. Общая площадь квартир в них составляет почти 2 млн кв. м. Андрей Бочкарев также подчеркнул, что такая работа идет во всех округах столицы.

Сообщается, что в рамках утвержденной несколько лет назад программы по реновации удалось снести более 300 старых домов и построить почти 280 многоэтажек.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в московском районе Нагатино-Садовники в рамках программы по реновации появится новый дом, который рассчитан на 269 квартир.