«Бочкомобиль», дорого: в Рузе жители спорят о ценности необычного транспорта

В соцсетях Рузского округа разгорелся жаркий спор вокруг транспортного средства, которое местные жители уже окрестили «чудом инженерной мысли». На одном из интернет-маркетплейсов появилось объявление о продаже педального автомобиля, собранного из обычной двухсотлитровой бочки. Об этом пишет REGIONS .

Необычный агрегат установлен на четыре колеса с мощным протектором. Корпусом служит металлическая емкость, лежащая на боку. В ней вырезано отверстие для водителя, установлены руль и сиденье. Внешне самоделка почти не уступает настоящей машине: есть передние фары и указатели поворота. Движется конструкция за счет педального механизма — как у велосипеда.

Создатели называют свое детище внедорожником для детских приключений и уверяют, что прочная бочка и надувные колеса выдержат любые дороги. Однако цена, мягко говоря, удивляет. Стартовая стоимость «бочкомобиля» составляет 80 тысяч рублей.

«Нечто подобное было в моем советском детстве. Правда, тогда это была мини-копия „Москвича“, а здесь — бочка. Конструкторы — большие оригиналы, конечно», — считает житель округа Антон Марьянов.

Другая ружанка, Анна Савельева, сравнила изобретение с легендарным армейским «Виллисом» в миниатюре, но тоже назвала игрушку чрезмерно дорогой. Пользователи сети вспоминают, что советские педальные автомобили сегодня на вторичном рынке можно найти за 12–150 тысяч рублей в зависимости от состояния. На этом фоне бочка с педалями, по мнению многих, выглядит как забавная, но явно переоцененная диковинка.

Тем не менее, объявление собрало сотни просмотров и репостов. Кто-то восхищается смекалкой мастеров, кто-то просто ностальгирует по детству, а кто-то всерьез размышляет, стоит ли выкладывать сумму за столь необычный транспорт.

