Бодрумский телеканал опубликовал «кортеж главы Чечни», выезжающий из госпиталя

Бодрумский телеканал Kent TV сообщил , что Рамзан Кадыров проводил отпуск в Plaza Hotel в районе Торба-Кайнар и после произошедшего был госпитализирован в Американский госпиталь Бодрума. Телеканал обнародовал снимки, на которых зафиксирован кортеж, предположительно принадлежащий главе Чечни, с машинами полиции и скорой помощи, покидающими территорию госпиталя.

Ряд турецких изданий, включая Haberler, Cumhuriyet, GZT и Oksijen, передают информацию о том, что во время отдыха в Бодруме Рамзан Кадыров едва не утонул. Согласно этим источникам, происшествие случилось в пятизвездочном отеле в районе Кайнар. Утверждается, что при заходе в море ему стало нехорошо, и по некоторым сведениям, он начал тонуть.

По информации СМИ, персонал отеля (или, по другим данным, береговая охрана) вызвал скорую. Кадырову оказали первую помощь прямо на пляже, а затем доставили в частную клинику. Сообщается, что в настоящее время состояние лидера Чечни стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что дочь Кадырова поделилась кадрами моря на фоне новостей о едва не утонувшем отце.