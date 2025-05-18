Боец Бородавко подслушал оперативные данные ВСУ, три дня пролежав в украинском тылу

Военнослужащий 3-го штурмового батальона 242-го полка Вооружённых сил Российской Федерации Дмитрий Бородавко поделился информацией, которую он смог получить, находясь в тылу украинских войск в Александрополе. В интервью для Телеграм-канала Zvezdanews Дмитрий поведал, что в какой-то момент рядом с ним оказались трое боевиков ВСУ.

Однако, как признался военнослужащий, враги не заметили его из-за довольно хорошей маскировки.

Я открываю пончо (противодроновое одеяло. — прим. ред.), смотрю — синяя изолента у него на каске. Думаю, ну все. И у меня «радийка» заработала, кто-то выходит [на связь], — делится на видео Бородавко.

Солдат деактивировал радиостанцию и вновь спрятался. В нескольких шагах от него расположились украинские военные. Они закурили и начали разговор. В это время командование передавало им по радио важные сведения. Бородавко же вёл доклад для российских военных.

Бородавко подчеркнул, что мог бы оперативно уничтожить всех противников, находившихся в засаде, но получил приказ оставаться на месте, не двигаться, внимательно слушать и докладывать о происходящем. Он также упомянул, что научился задерживать дыхание на довольно длительное время.

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