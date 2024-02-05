Боец из ямальского города Муравленко погиб в зоне СВО

Алексей Лаптюгов из города Муравленко (ЯНАО) погиб в зоне спецоперации, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местную администрацию.

Как выяснилось, погибший — муравленковец, наводчик мотострелкового отделения. Сообщается, что мужчина до последнего исполнял свой воинский долг и противостоял врагу. До отправки на СВО работал техником. Свои знания также применял во время участия в спецоперации.

Других подробностей о смерти Лаптюгова нет. Родным и знакомым героя принесли соболезнования. Прощание с военным организуют в Тюмени, 6 февраля. Проститься с ним можно будет в ритуальном зале на улице Юрия Семовских, 14. Церемонию начнут в 12:00 по местному времени.

Напомним, что в случае смерти военного на СВО его семья может получить единовременную выплату до 5 млн рублей. В случае серьезного увечья выдают до 3 млн рублей. Такое распоряжение было подписано президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске погибли беременная женщина и ребенок в результате атаки ВСУ.