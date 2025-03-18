Боец из ЯНАО погиб в зоне СВО

Участник СВО из Губкинского Андрей Часовской погиб в зоне спецоперации. Его решили похоронить в южном регионе РФ, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местную администрацию.

Глава Губкинского и его коллеги выразили соболезнования семье Андрея Владимировича Часовского, военного, отдавшего жизнь на спецоперации во время службы.

Обстоятельства его гибели не привели, однако отметили, что боец навсегда останется примером патриотизма, доблести и чести. В скором времени тело военного транспортируют в родной Ставропольский край, где предадут земле.

Ранее сообщалось, что в Судже Курской области российский боец взорвал гранату, героически погибнув и забрав с собой несколько противников.