Российский боец героически пожертвовал собой в бою с ВСУ под Суджей

Командир разведроты с позывным Бульдозер пожертвовал собой и одновременно с этим ликвидировал противника, сообщает RT.

Брат разведчика рассказал, что Бульдозер ушел на СВО в ноябре 2024 года. Боец с группой оказался в окружении противника, из которого не было шансов выйти живым. Оказавшись в самой гуще ВСУ российский военный пошел на отчаянный шаг: подорвал гранату и погиб, забрав с собой несколько врагов.

«Будем жить! Слава России! Взрываю гранату», — передал боец по рации.

Родственник погибшего рассказал, что ранее Бульдозер cлужил в 155-й бригаде мoрcкoй пехoты, а на СВО пошел добровольцем. У героя на гражданке осталась жена.

Ранее под Суджей нашли тело убитой ВСУ беременной Нины Кузнецовой. Ее супруг рассказал RT, как они попали под обстрел, в ходе которого супруга получила тяжелое ранение.