Российский боец героически пожертвовал собой в бою с ВСУ под Суджей
Участник СВО Бульдозер подорвал себя вместе с противником в бою под Суджей
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Командир разведроты с позывным Бульдозер пожертвовал собой и одновременно с этим ликвидировал противника, сообщает RT.
Брат разведчика рассказал, что Бульдозер ушел на СВО в ноябре 2024 года. Боец с группой оказался в окружении противника, из которого не было шансов выйти живым. Оказавшись в самой гуще ВСУ российский военный пошел на отчаянный шаг: подорвал гранату и погиб, забрав с собой несколько врагов.
«Будем жить! Слава России! Взрываю гранату», — передал боец по рации.
Родственник погибшего рассказал, что ранее Бульдозер cлужил в 155-й бригаде мoрcкoй пехoты, а на СВО пошел добровольцем. У героя на гражданке осталась жена.
Ранее под Суджей нашли тело убитой ВСУ беременной Нины Кузнецовой. Ее супруг рассказал RT, как они попали под обстрел, в ходе которого супруга получила тяжелое ранение.