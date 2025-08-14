Боец, лишившийся ноги на СВО, исполнил свою заветную мечту в Подмосковье
Фото: [Семейный архив семьи Гомыляевых]
Можайский ветеран Роман Гомыляев, кавалер медали Суворова, после ранения на спецоперации не просто вернулся к мирной жизни — он осуществил давнюю мечту о фермерском хозяйстве. Он рассказал интернет-изданию Regions, как ему удалось открыть агробизнес.
Лишившись ноги в 2023 году, боец не опустил руки, а основал фермерское хозяйство в подмосковной деревне Бараново. Старт стал возможным благодаря победе в конкурсе «Грант АгроБизнес». Администрация Можайска помогла ветерану пройти обучение в школе фермеров.
Сейчас на подворье участника СВО живут 20 породистых коз, гуси, утки, куры, свиньи и кролики. В планах — развитие овцеводства и создание экофермы с агротуризмом.
«Жить здесь, на природе, замечательно! Планируем развивать еще и агротуризм, чтобы принимать школьников и москвичей», — делится планами Роман.
Ветеран готовится к поступлению в Тимирязевскую академию на оператора по искусственному осеменению.
Государственная поддержка помогла еще одному участнику СВО не просто адаптироваться, но и найти новое призвание.
