Боец, лишившийся ноги на СВО, исполнил свою заветную мечту в Подмосковье

Можайский ветеран Роман Гомыляев, кавалер медали Суворова, после ранения на спецоперации не просто вернулся к мирной жизни — он осуществил давнюю мечту о фермерском хозяйстве. Он рассказал интернет-изданию Regions, как ему удалось открыть агробизнес.

Лишившись ноги в 2023 году, боец не опустил руки, а основал фермерское хозяйство в подмосковной деревне Бараново. Старт стал возможным благодаря победе в конкурсе «Грант АгроБизнес». Администрация Можайска помогла ветерану пройти обучение в школе фермеров.

Сейчас на подворье участника СВО живут 20 породистых коз, гуси, утки, куры, свиньи и кролики. В планах — развитие овцеводства и создание экофермы с агротуризмом.

«Жить здесь, на природе, замечательно! Планируем развивать еще и агротуризм, чтобы принимать школьников и москвичей», — делится планами Роман.

Ветеран готовится к поступлению в Тимирязевскую академию на оператора по искусственному осеменению.

Государственная поддержка помогла еще одному участнику СВО не просто адаптироваться, но и найти новое призвание.

