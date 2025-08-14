Медовый взрыв: в Подмосковье запускают производство уникального лимонада

Егорьевский пчеловод Владимир Голичков готовится удивить любителей прохладительных напитков. Он рассказал интернет-изданию Regions о составе необычного и натурального лимонада, аналогов которому нет в регионе.

Основой напитка станет мед из разнотравья, полностью заменяющий сахар. Необычная рецептура включает также лимон, имбирь и гвоздику — сочетание, которое обещает не только освежающий вкус, но и пользу для здоровья.

Пробная партия составит 3 тысячи банок. Сейчас предприниматель оформляет необходимые разрешения для вывода продукта на рынок. Основное производство расположится в Серпухове.

Голичков известен своими нестандартными решениями. Ранее он наладил производство меда из борщевика — продукта с карамельным вкусом, который долго сохраняет жидкую консистенцию. Этот мед по полезным свойствам не уступает традиционным сортам.

Новый лимонад может стать удачной альтернативой для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладких напитков. Если пробная партия получит положительные отзывы, производство смогут расширить. Потребители смогут оценить новинку уже в ближайшие месяцы.

