Боец Мингазудинов спас сослуживцев, сбив рой дронов ВСУ из пулемета

Ефрейтор Максим Мингазудинов, находясь в составе группы российских военных, успешно отразил атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с помощью стрелкового оружия. Благодаря его действиям удалось избежать потерь среди личного состава. Об этом подвиге российского военнослужащего сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Как отметили в оборонном ведомстве, в процессе выполнения боевой задачи по обеспечению безопасности и сопровождению группы военных до их позиций на линии фронта, а также для оценки ситуации на одном из участков фронта, группа Мингазудинова подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника.

«Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулемётными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава», — передает МО.

За проявленную смелость и преданность воинскому долгу во время специальной военной операции Мингазудинов был удостоен государственной награды, добавили в Минобороны.

